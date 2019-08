Atalanta, Corriere di Bergamo: "Il risiko porta a Zapata"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

"Lukaku-Dybala, il risiko porta a Zapata": titola così in prima pagina, a proposito di sport, l'edizione odierna del Corriere di Bergamo. Il bomber atalantino Duvan Zapata sarebbe infatti finito nel mirino dell'Inter: vista l'impossibilità di arrivare a Lukaku (ora vicino alla Juventus), i nerazzurri stanno battendo strade alternative. Il colombiano non è però nella lista dei cedibili: servirà una maxi-offerta per strapparlo all'Atalanta.