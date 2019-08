Atalanta, Corriere di Bergamo in prima: "Comincia un'altra storia"

© foto di Pierpaolo Matrone

E' cominciato ieri il campionato con gli anticipi Parma-Juventus e Fiorentina-Napoli. E oggi prende il via anche la stagione dell'Atalanta, anch'essa in trasferta, a Ferrara sul campo della SPAL. "Atalanta, comincia un'altra storia" titola il Corriere di Bergamo, che racconta della nuova stagione con la Champions League per gli orobici. Rosa rinforzata, Europa e nuovo stadio sono i fattori decisivi dell'annata che oggi partirà con il primo impegno ufficiale.