Atalanta, Corriere di Bergamo in taglio alto: "Buona la prima, battuta la Pro Sesto 4-1"

Nel pomeriggio di ieri l'Atalanta è scesa in campo e ha battuto la Pro Sesto in amichevole, la prima di questa nuova stagione. In gol Toloi, due volte Colley e poi il 'Papu' Gomez nel poker rifilato alla formazione meneghina. Il Corriere di Bergamo ne parla anche in prima pagina, con un titolo in taglio alto: "Buona la prima. Battuta la Pro Sesto 4-1".