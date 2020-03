Atalanta, Corriere di Bergamo: "La banda Gasp dona 50 mila euro"

L'Atalanta accoglie la campagna di solidarietà lanciata dal Cesvi per l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. C'è un raccolta fondi in corso, con un'asticella fissata a 500 mila euro. Un decimo della cifra è stata donata da allenatore e calciatori nerazzurri, come scrive il Corriere di Bergamo: "La banda Gasp dona 50 mila euro", si legge in prima pagina.