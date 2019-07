Atalanta, Corriere di Bergamo: "Mancini alla Roma per 26 milioni"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Il Corriere di Bergamo di oggi, in prima pagina, parla della cessione dell'Atalanta alla Roma del difensore Gianluca Mancini. "Mancini alla Roma per 26 milioni" il titolo scelto per l'argomento: all'interno dell'articolo viene anche chiarita la formula, con 2 milioni per il prestito, 13 per l'acquisto definitivo, più altri 8 per eventuali bonus. Ora gli orobici valutano i sostituti: si fanno i nomi di Sergi Gomez e Gian Marco Ferrari.