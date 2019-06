© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Spazio per il calciomercato sulla prima pagina del Corriere di Bergamo, che titola così a proposito dello sport: "Atalanta, Muriel in arrivo. Obiettivo Fofana per il centrocampo". Ormai è fatta per l'attaccante, atteso a Bergamo nelle prossime ore per le visite mediche di rito. Per il centrocampo piace Fofana dell'Udinese, per il quale i friulani chiedono una cifra di circa 15 milioni di euro. Altro colpo importante potrebbe essere Malinovskyi del Genk, con l'ucraino attualmente in rotta con il club belga. Ma si pensa anche a sfoltire, con tanti giovani vicini a salutare in prestito: Reca potrebbe andare alla SPAL, al Parma o al Verona, Colpani piace in Serie B, mentre Kulusevski ha grandi estimatori anche in Serie A (Torino su tutti).