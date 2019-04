© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non c'è Zapata, attacco inedito". Parte subito con una notizia in prima pagina il Corriere di Bergamo, che dedica ampio spazio al match di oggi dell'Atalanta, impegnata sul campo dell'Inter. Una gara tutt'altro che semplice, un "esame di maturità", come l'ha chiamato Gian Piero Gasperini, le cui parole pure vengono segnalate sulla prima del quotidiano.