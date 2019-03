© foto di Simone Bernabei

Il Corriere di Bergamo si concentra sui giocatori dell'Atalanta partiti in prestito nei mesi scorsi. "Per i prestiti poche luci e molte ombre", titola il quotidiano sopra una foto di Andrea Petagna con la maglia della SPAL, uno dei pochi ad aver offerto un buon rendimento. Chi ha trovato spazio è Haas a Palermo, così come Sportiello a Frosinone. Mentre Capone e Tumminello stanno faticando a Pescara e Lecce.