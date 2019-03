© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta fa visita al Parma in questa domenica di Serie A alla ricerca di un successo per continuare a sognare un altro piazzamento in Europa League. "Sfida a Parma per fare punti", titola in prima pagina il Corriere di Bergamo, che alle vicende di casa nerazzurra dedica il taglio alto: "Ilicic resta in bilico".