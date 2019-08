Atalanta, Corriere di Bergamo: "Skrtel al posto di Mancini"

© foto di Pierpaolo Matrone

L'ultimo colpo rimasto da fare in casa Atalanta riguardava la difesa. Perso Mancini, trasferitosi alla Roma, occorreva un sostituto e nella giornata di ieri è stato ufficializzato Martin Skrtel, in arrivo a parametro zero. E' di questo che si parla sul Corriere di Bergamo: "Skrtel, l'ex centrale del Liverpool al posto di Mancini".