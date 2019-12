© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'anno che verrà". Titola così il Corriere di Bergamo nell'apertura delle sue pagine sportive, passando in rassegna i vari sport e le situazioni delle tante compagini bergamasche. Ovviamente primo piano per l'Atalanta, che nel 2020 affronterà per la prima volta gli ottavi di Champions League e proverà a dare l'assalto al quarto posto: "Speranza Valencia e il crocevia del mercato invernale", si legge.