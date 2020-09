Atalanta, Corriere di Bergamo: "Stadio a colori per le notti di Champions"

"Stadio a colori per le notti di Champions". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Bergamo, dove vengono svelati alcuni dettagli del Gewiss Stadium che ospiterà le partite casalinghe europee dell'Atalanta: "Il Gewiss Stadium è quasi tutto nerazzurro ed è quasi pronto per l’inizio della stagione. È l’Atalanta a pubblicare online le immagini scattate dal drone in volo sopra l’ex Comunale. Si vede come la seconda tranche dei lavori abbia ormai trasformato il vecchio stadio nella vera e propria casa dell’Atalanta: tutta nerazzurra la Curva Sud, con i nuovi seggiolini che consentiranno di ottenere la deroga dalla Uefa per giocare le partite di Champions a Bergamo".