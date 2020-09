Atalanta, Corriere di Bergamo sullo stadio per l'Europa: "Ottimismo da Champions"

"Ottimismo da Champions". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere di Bergamo, che in prima pagina non dedica spazio al calcio ma all'interno delle pagine sportive si sofferma sull'Atalanta e sulla sua voglia di disputare la prossima Champions League a Bergamo, in casa, e non più a San Siro. Domani e martedì ci sarà la visita degli ispettori UEFA per decidere sullo stadio in Coppa e gli orobici ci credono.