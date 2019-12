Atalanta, Corriere di Bergamo: "Zapata è guarito, ora va allenato"

© foto di Mattia Verdorale

"Zapata è guarito, ora va allenato". Titola così in prima pagina il Corriere di Bergamo questa mattina in edicola sull'attaccante colombiano che è tornato in Italia dopo essersi curato definitivamente in Spagna: "Duvan Zapata è tornato a Bergamo con un aereo da Siviglia, lunedì sera, presenziando all’allenamento di ieri. Solo a parte, però, in una seduta che spiega come certamente il colombiano rimarrà a guardare dalla tribuna l’ultima sfida dell’anno contro il Milan, in programma domenica alle 12.30".