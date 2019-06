Atalanta, Corriere di Bergamo: "Zapata nel mirino di Ancelotti"

© foto di Pierpaolo

L'Atalanta è da sempre bottega cara e, mettendo in mostra tanti talenti, è stata sempre brava poi a rivenderli ad un ottimo prezzo per le casse societarie. Accadrà lo stesso anche con Duvan Zapata? Difficile che Percassi lo lasci partire, ma in prima pagina sul Corriere di Bergamo si parla dell'interesse del Napoli ("Zapata nel mirino di Ancelotti") e della risposta della proprietà orobica ("Dateci 60 milioni").