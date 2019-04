Richiamo in prima pagina de L'Eco di Bergamo per l'Atalanta che stasera ha un'opportunità fondamentale per cercare di dare continuità alla sua voglia d'Europa. "Tre punti e i nerazzurri salgono a un passo dalle grandi", l'ammissione del quotidiano bergamasco in riferimento al quarto posto che dista solo quattro lunghezze.