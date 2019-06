Atalanta, Gazzetta dello Sport: "Gollini una certezza, Mancini può restare"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport, viene fatto un focus sul calciomercato dell'Atalanta. Tra difesa, centrocampo ed attacco, le idee dei nerazzurri sui movimenti da effettuare sembrano già abbastanza delineate. In porta sembra destinato alla cessione l'albanese Berisha: si punta su Gollini, mentre Sportiello rientrerà dal prestito al Frosinone ma probabilmente verrà ceduto altrove. Occhio al baby Carnesecchi, classe 2000. Toloi, Palomino e Masiello resteranno, probabilmente anche Mancini (valutazione 25 milioni, cercato dalla Roma). A centrocampo potrebbe essere riscattato dal Chelsea Pasalic, mentre per Castagne e Hateboer l'Atalanta chiede 20 milioni: Percassi, però, spera di tenerli. In attacco Ilicic è seguito dal Napoli ma dovrebbe rimanere, mentre per Barrow si profila la cessione in prestito per permettergli di giocare con continuità.