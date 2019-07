© foto di Rosa Doro

Si parla del nuovo stadio dell'Atalanta su La Gazzetta dello Sport che spiega come i bergamaschi dovrebbero giocare solo le prime due gare a Parma nella nuova stagione visto che i lavori stanno andando bene e stanno rispettando i tempi previsti: "Lo stadio cresce, a Parma solo due gare", titola appunto la rosea che assicura che verrà rispettata la prima scadenza del 22 settembre per la fine dei lavori e per ottenere l’agibilità per l’utilizzo del nuovo Gewiss Stadium al termine del rifacimento della Curva Pisani.