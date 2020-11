Atalanta, Il Corriere di Bergamo: "Il rodaggio è finito"

vedi letture

"Il turnover non c'è più" afferma Gasperin in conferenza stampa prima della gara con lo Spezia. Saranno assenti quattro papabili titolari: Hateboer, Muriel, Mojica e Djimsiti. Di fatto i quattro che salteranno lo Spezia lo fanno a causa di una condizione precaria: Muriel e Mojica perché rientrati da un volo intercontinentale, Hateboer con alcuni punti in testa — come spiegato dal c.t. De Boer una settimana fa — e Djimsiti reduce da un affaticamento muscolare con l’Albania dopo avere giocato 180 minuti. Considerando Gomez quasi intoccabile, potrebbe esserci un duo d’attacco inedito: Aleksey Miranchuk (se Ilicic si accomoderà in panchina) e Sam Lammers. A scriverlo è il Corriere di Bergamo.