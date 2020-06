Atalanta, Il Messaggero con Antonio Percassi: "Sogno la Champions, Bergamo la merita"

"Sogno la Champions, Bergamo la merita". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero che nella sua edizione odierna propone un'intervista esclusiva al presidente dell'Atalanta Antonio Percassi. Queste alcune sue dichiarazioni: "In mezzo per tutti noi c'è stato un periodo triste e buio... Ci sono state moltissime vittime, persone anziane che hanno fatto la storia di Bergamo. Era una cosa inimmaginabile prima, da cui ora dobbiamo solo imparare, guardare avanti e ripartire".

E sulla vittoria della Champions non mancano i sogni: "E' un sogno fantastico... Ma che rimarrà solo un sogno! Guardi, non lo vorrei tanto per me, ma per la nostra città, per la nostra gente che quest'anno è stata profondamente segnata e provata da questa pandemia".