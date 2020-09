Atalanta, Il Messaggero: "Ilicic, Bergamo lo riabbraccia"

"Ilicic, Bergamo lo riabbraccia". Titola così a pagina 24 Il Messaggero in edicola sul ritorno dello Sloveno a Zingonia insieme ai compagni: "Due mesi fa è praticamente scomparso da un giorno all'altro, protetto da una privacy sacrosanta. Un brutto periodo, ancor più complicato dei precedenti che, forse, si avvia alla conclusione. In queste ore è atteso il suo rientro a Bergamo: i compagni a Zingonia lo aspettano per riabbracciarlo, anche se per la ripresa dell'attività ci vorrà ancora un po' di tempo".