Atalanta, L'Eco di Bergamo: "4 reti alla Pro Sesto, Toloi, Colley (2), Gomez"

L'Atalanta torna in campo. Nella giornata di ieri, la squadra di Gian Piero Gasperini ha superato 4-1 la Pro Sesto in amichevole grazie ai gol di Toloi, Colley - doppietta per lui - e Gomez. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "4 reti alla Pro Sesto, Toloi, Colley (2), Gomez".