© foto di Marco Frattino

E' in programma per oggi la sfida di campionato tra Torino e Atalanta. L'Eco di Bergamo fa il punto sulla Dea, titolando nel taglio basso della prima pagina in edicola: "Atalanta nell'arena per difendere il posto in Europa". Oggi sarà battaglia - si legge - per superare la difesa granata, intanto Gasperini deve fare a meno di Gomez e De Roon,