Pesante sconfitta in amichevole per l'Atalanta che è stata battuta 4-1 dal Getafe. La battuta d'arresto però non frena l'entusiasmo dei tifosi che si sono abbonati i massa. Sono già più di 3500 le tessere rinnovate in un giorno. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Abbonamenti. Si parte col botto".