© foto di Mattia Verdorale

"Caro abbonamenti, protestano i tifosi. Castagne out un mese". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina con cui si apre L'Eco di Bergamo in edicola stamani: "Tifosi critici sui forti rincari per le tessere, striscione fuori dalla Curva Nord. Lesione al menisco per Castagne: il belga operato domani".