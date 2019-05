Atalanta, L'Eco di Bergamo: "Champions? Dea regina delle piccole"

© foto di Alessio Del Lungo

L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica, in taglio basso, uno spazio in prima pagina all'Atalanta di Gian Piero Gasperini con il titolo: "La Champions? La Dea sarebbe regina delle piccole". Nei campionati europei più significativi infatti non c'è nessuna provinciale come i bergamaschi qualificata alla prossima Champions League.