© foto di stefano tedeschi

In prima pagina sull'Eco di Bergamo, in taglio basso, spazio ai problemi di formazione per mister Giampiero Gasperini in vista del match contro il Genoa. "Col Genoa emergenza assenze, la difesa è un rebus", questo il titolo del quotidiano bergamasco, che richiama alle tre squalifiche rimediate dai nerazzurri nell'ultimo turno. Contro i rossoblu mancheranno il Papu Gomez, Andrea Masiello e Gianluca Mancini: se l'assenza dell'attaccante argentino è pesante per carisma e qualità, le assenze dei sue difensori sono ancora più pesanti per la mancanza di alternative. Gasperini dovrà inventare una difesa che ad oggi appare un vero e proprio rebus.