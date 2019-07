Atalanta, L'Eco di Bergamo: "Curiosità dal ritiro"

© foto di Mattia Verdorale

"Curiosità dal ritiro fra prove di canto, scherzi e droni". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina del Corriere di Bergamo dedicato al ritiro dell'Atalanta: "La squadra ieri ha salutato il ritiro di Clusone: 12 giorni ad alto tasso nerazzurro con un costante bagno di folla per la squadra".