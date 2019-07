© foto di Marco Frattino

L'Eco di Bergamo in edicola scrive della ripresa dei lavori in casa Atalanta, titolando nel taglio basso della prima pagina: "Grande entusiasmo dei tifosi a Clusone, il ritiro parte bene". Tanta gente è presente in Val Seriana per seguire gli allenamenti della formazione di Gasperini, che lavora in attesa della stagione che verrà e dello storico debutto in Champions League.