Atalanta, L'Eco di Bergamo: "Grazie lo stesso"

© foto di Mattia Verdorale

L'Eco di Bergamo dedica tutta la prima pagina di oggi all'Atalanta, sconfitta in finale di Coppa Italia ieri sera dalla Lazio. Il match si è concluso per 2-0, con le reti decisive di Milinkovic-Savic e Correa. Gli orobici però possono recriminare, sia per aver colpito un legno sullo 0-0, sia per un clamoroso rigore non assegnato. "Grazie lo stesso" è il titolo del quotidiano, per il quale comunque la stagione resta di altissimo livello. Ora agli atalantini non resta che un obiettivo: la storica qualificazione in Champions League.