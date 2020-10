Atalanta, L'Eco di Bergamo: "Liverpool e Ajax, la storia"

L'Eco di Bergamo, in edicola oggi, apre e titola così in prima pagina: "Liverpool e Ajax, la storia" in riferimento alle avversarie che si troverà di fronte alla squadra di Gasperini nel girone di Champions League. Due gare non facili contro due avversari che ormai sono abituati a stare nella maggiore coppa europea e ad affrontare questo tipo di partite. Il Midtjylland è la quarta del girone.