Atalanta, L'Eco di Bergamo: "Mister Gasperini corre spedito"

© foto di Mattia Verdorale

"Mister Gasperini corre spedito: resterà nella storia". Questo il titolo in taglio basso de L'Eco di Bergamo sull'Atalanta e sul suo allenatore che ha rinnovato da poco il contratto con la Dea: "E' già nella top ten per numero di presenze totali, 5° in A e vicino al record di punto conquistati nella massima serie".