© foto di Mattia Verdorale

"Sorteggio Champions a Monte Carlo. Arana c'è, ceduto Reca". Questo il titolo in taglio laterale in prima pagina su L'Eco di Bergamo per quanto riguarda l'Atalanta. Oggi la squadra bergamasca sarà tirata particolarmente occupata nel seguire il sorteggio dei gironi di Champions alle ore 18. Con la squadra di Gasperini inserita in quarta fascia.