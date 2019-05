© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di spalla, sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c'è spazio anche per la vittoria dell'Atalanta contro il Genoa, i tre punti conquistati e il sorpasso all'Inter al terzo posto in classifica. "Gasp e il vantaggio di pensare a se stesso", titola La Rosea, che evidenzia come qualificarsi alla Champions League del prossimo anno riscriverebbe la storia della Dea.