© foto di www.imagephotoagency.it

In zona Champions continua ad orbitare l'Atalanta, che invece sa vincere anche quando nessuno più ci crede. "Un'Atalanta infinita. Va sotto due volte, supera il Verona e ora marcia sullo Shakhtar". Titola così La Gazzetta dello Sport, che ricorda l'ottima posizione degli orobici e il fatto di dover ricorrere al miracolo per superare il turno anche in Champions League. Intanto Gasperini ringrazia Djimsiti, autore della rete decisiva, in pieno recupero, che ha steso l'Hellas, passato due volte in vantaggio.