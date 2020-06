Atalanta, Tuttosport: "Dea da Champions"

"Dea da Champions". Questo il titolo a pagina 12 che Tuttosport dedica alla vittoria dell'Atalanta per 2-3 sul campo dell'Udinese: "Zapata e Muriel: implacabili ex. E all'Udinese non basta Lasagna. Atalanta macchina da gol: 80 in Serie A (record assoluto), 97 in stagione. Per la squadra bergamasca è la sesta vittoria consecutiva in campionato: +9 sulla Roma".