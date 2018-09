Atalanta, Tuttosport: "Gasp sulla scia di Mondonico"

A sorpresa in settimana è arrivato il rinnovo di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell'Atalanta e adesso il tecnico ex Genoa rischia di diventare uno dei più longevi sulla panchina nerazzurra. "Gasp sulla scia di Mondonico", titola in prima pagina Tuttosport che lancia il parallelo con uno dei più grandi allenatori nella storia del club orobico.