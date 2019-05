Nelle pagine interne di Tuttosport si parla di Atalanta. Inequivocabile il titolo sui programmi del futuro degli orobici, che riporta un breve virgolettato del patron Percassi: "Gasperini resta". Non sembrano esserci dubbi dunque sulla conferma dell'artefice del miracolo Atalanta, anche se in realtà si attende l'incontro decisivo per decidere il futuro dell'allenatore ex Genoa. L'idea comunque è di rinforzare la squadra sul mercato, per dar seguito alla qualificazione in Champions League onorando la competizione europea al massimo. Intanto Josip Ilicic, una delle stelle del club, afferma che lui resterà senza dubbio.