Atalanta, Tuttosport su Luca Percassi: "È una stagione straordinaria"

© foto di Alessio Del Lungo

A pagina 21, all'interno di Tuttosport in edicola questa mattina, viene dedicato uno spazio all'Atalanta con le dichiarazioni rilasciate da Luca Percassi in occasione della presentazione della partnership con Italcementi: "È una stagione straordinaria". L'amministratore delegato dei nerazzurri si concentra poi sulla gara di domenica: "Contro il Sassuolo serve un approccio intelligente, con il nostro spirito: comunque vada, noi dobbiamo essere contentissimi".