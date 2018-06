Atalanta, il Corriere di Bergamo: “Il risiko dei 4 portieri”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Etrit Berisha non è incedibile. L’estremo difensore albanese, dopo qualche errore di troppo nell’ultima stagione, di fronte a una buona offerta potrebbe partire, riporta il Corriere di Bergamo. Il tecnico, Gian Piero Gasperini, vorrebbe puntare di più su Gollini: il cartellino è ancora dell’Aston Villa ma il riscatto, per 3,5 milioni di euro, è praticamente in cassaforte. L’Atalanta ha anche Boris Radunovic, di ritorno dalla Salernitana, che potrebbe anche rimanere come secondo, con Carnesecchi, classe 2000, che potrebbe essere il terzo portiere e giocare in C se i nerazzurri dovessero avere la possibilità di iscrivere la seconda squadra.