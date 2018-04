Atalanta, il Corriere di Bergamo: “Inseguendo il tris”

© foto di www.imagephotoagency.it

L’emergenza è passata. Giusto in tempo. Il dio del calcio non ha voluto giocare brutti scherzi all’Atalanta, anzi, le permette nel rush finale di stagione di avere, in pratica, tutta la rosa al completo. Con il Genoa, infatti, mancheranno solamente Rizzo e Spinazzola. Contro il Grifone sarà a disposizione, soprattutto, Ilicic, riporta il Corriere di Bergamo. “Domani se vinciamo (sarebbe il terzo successo di fila in campionato, filotto mai avvenuto finora, ndr) ci mettiamo nella condizione di arrivare molto vicini al nostro obiettivo. Che è la qualificazione in Europa League. Se poi arriva senza dover passare per i preliminari, tanto meglio”, le parole di Gian Piero Gasperini.