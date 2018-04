Atalanta, il Corriere di Bergamo: “Musa, ispirazione alla Dea”

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Atalanta impatta per 0-0 contro l’Inter nel big match del sabato sera. Un pari che rispecchia l’andamento della partita, ma non le tante occasioni capitate da una parte e dall’altra. Un punto che muove (poco) la classifica atalantina, a meno tre dal sesto posto del Milan, spiega il Corriere di Bergamo. L’inserimento di Barrow porta a un gioco molto più verticale rispetto a Petagna e Cornelius. Questo perché il gambiano attacca di più la profondità, inserendosi tra Miranda e Skriniar. Alla fine esce uno zero a zero che, almeno per raggiungere l’Europa, serve a pochino.