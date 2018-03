Atalanta, il Corriere di Bergamo: “Nulla è scontato”

L’Hellas Verona di Fabio Pecchia sembra essere montato in extremis in sella a quello giusto, per la corsa a non retrocedere (due successi di fila). L’Atalanta però, si è specializzata nel disarcionare gli avversari a domicilio (ha vinto cinque delle ultime sette trasferte di campionato), spiega il Corriere di Bergamo. Per entrambe le squadre, oggi allo stadio Bentegodi, ore 15, c’è uno scomodo avversario, pronto a saltare oltre l’ostacolo.