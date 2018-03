Atalanta, Il Corriere di Bergamo: “Tutto l’attacco a rischio forfait”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per combattere la bestia nera del recente passato atalantino, Gasperini si ritrova con le armi spuntate. Un bollettino di guerra. Fuori Spinazzola e Ilicic (per entrambi problema al ginocchio), nemmeno convocati. Caldara lo è, ma partirà dalla panchina e lì dovrebbe rimanere per i 90 minuti di oggi contro l’Udinese. Papu, Berisha e Petagna acciaccati con il primo che però ha ottime chance di recuperare, scrive il Corriere di Bergamo. Della qualità, là davanti, servirebbe perché l’impegno delle 15, nonostante la differenza di classifica (44 punti a 33), di stimoli (l’Europa per i nerazzurri, nulla per gli avversari) e di forma (gli uomini di Oddo sono reduci da cinque sconfitte consecutive) è da prendere con le molle: con i friulani, l’Atalanta non vince dal 2013.