Atalanta, il Corriere di Bergamo: "Il bivio a Copenaghen"

"Atalanta, il bivio a Copenaghen". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Bergamo in merito alla decisiva sfida in terra danese per la qualificazione ai gironi di Europa League. La squadra di Gasperini si affida ai titolari, con Papu Gomez subito in campo.