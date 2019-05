Atalanta, Il Corriere di Bergamo: "Addio Coppa, tra gli applausi"

© foto di Mattia Verdorale

"Addio Coppa, tra gli applausi". Questo il titolo del Corriere di Bergamo che dedica la sua prima pagina alla sconfitta dell'Atalanta in finale di Coppa Italia: "La Lazio conquista il trofeo, la Dea si consola con la corsa alla Champions. Polemiche per un rigore negato". Il giornale appprofondisce il tema entrando più nel dettaglio della gara: "L'Atalanta ci ha messo il cuore ma non è bastato. Onori dai 21 mila nerazzurri. Gasperini ha pagato la serata no dei big: Papu, Ilicic e Zapata non hanno inciso".