Atalanta ko con con l'Hellas, Corriere di Bergamo: "E l'allievo Juric superò il maestro Gasp"

Dall'entusiasmo per il successo di Anfield col Liverpool alla delusione per la sconfitta interna contro l'Hellas Verona. L'Atalanta cade al Gewiss Stadium nel posticipo della nona giornata di Serie A, nella sfida tra il maestro Gasperini e l'allievo Juric, suo ex vice al Genoa. "E l'allievo Juric superò il maestro Gasp", titola in prima pagina il Corriere di Bergamo, sottolineando la tanta produzione di gioco e la poca concretezza della Dea.