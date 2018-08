Atalanta, L'Eco di Bergamo apre con lo sfogo di Gasp: "Mercato triste"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Mercato triste, forse serve un altro mister". L'Eco di Bergamo di questa mattina apre con le ultime polemiche dichiarazioni di mister Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta non sembra aver gradito gli acquisti della società, con "troppi giovani non pronti e una rosa non competitiva". È scoppiato dunque un nuovo caso tra le fila nerazzurre, anche se le strade di Gasperini e della Dea non sembrano per ora destinate a separarsi.