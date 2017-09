Atalanta, L'Eco di Bergamo: "Gomez, quattro assist e Petagna in gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Gomez, quattro assist e Petagna in gol". L'Eco di Bergamo titola questa mattina sulla vittoria in amichevole dell'Atalanta contro l'Alessandria (4-1). Dal match di Caravaggio sono arrivate buone indicazioni per Gasperini, tra le quali anche le reti di Castagne, Caldara e del giovane Barrow.