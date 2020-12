Atalanta, la tregua Champions funziona. La Gazzetta dello Sport: "La "legge" di Gasperini"

La notte di Champions ha permesso all'Atalanta di festeggiare gli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo ma questo non è bastato per far esplodere la pace dopo i problemi degli ultimi giorni. Gomez ha abbracciato tutti tranne Gasperini. Lo stesso tecnico sorride con amarezza quando risponde alle domande sul futuro: "Se non mi cacciano...". Anche se con la società non sembrano esserci fratture anche se "vuole sentirsi libero di fare le scelte che servono". Lo stesso Papu ha utilizzato di nuovo i social per sottolineare un altro traguardo raggiunto. Nel prossimo futuro dell'Atalanta ci saranno ancora sia lui che l'allenatore. La tregua continua, almeno per il momento. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.